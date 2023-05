Handig: zo verwijder je gele vlekken uit witte kleding

We kennen het allemaal wel... Wanneer we zweten krijgen we van die gele vlekken onder onze armen. Vooral bij witte kleding is dat altijd goed zichtbaar. Misschien een beetje vies, maar daarom hoef je je shirt nog niet meteen in de prullenbak te gooien.

Last van gele vlekken in een wit kledingstuk -of dat nou komt door zweet of bijvoorbeeld etensresten? Met slechts een paar ingrediënten kun je je witte kleding er in een handomdraai weer fris uit laten zien. Bovendien is het heel eenvoudig en kost het weinig tijd.

Alles wat je nodig hebt is:

240 ml azijn

65 g bakpoeder

1 el zout

1 el waterstofperoxide (o.a. verkrijgbaar bij drogist of kapper)

480 ml lauw water

En zo doe je het:

1. Om de verkleuring tegen te gaan dompel je je T-shirt 20 minuten in een kom met 240 ml azijn en 480 ml lauw water.

2. Meng het bakpoeder met het zout en de waterstofperoxide tot een pasta. Haal je T-shirt uit de kom en knijp het meeste vocht eruit. Leg het shirt plat op een handdoek en breng de pasta aan op de vlekken. Waterstofperoxide is een natuurlijke witmaker en bakpoeder en zout verminderen samen de vlekken. Laat het 20 minuten rusten.

3. Was je T-shirt in de wasmachine (samen met je andere witte was).

4. Gooi je armen maar omhoog, want de gele vlekken zijn als sneeuw voor de zon verdwenen!

