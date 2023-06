Handige tips om je zonnebril schoon te houden

Investeren in een goede zonnebril die je ogen voldoende tegen UV-straling beschermt, is verstandig. Heb je eenmaal zo’n investering gedaan, dan wil je de bril natuurlijk ook zo schoon mogelijk houden. Maar hoe doe je dat precies?

Zonnebril schoon houden

Elke week je zonnebril schoonmaken is geen fijn klusje. Het beste kun je de vlekken dus voor zijn en de bril schoon houden. Dat klinkt als een hoop werk, maar is het absoluut niet. Het schoonhouden van je zonnebril zit ‘m namelijk in de simpele, bijna voor de hand liggende dingen.

Het is heel makkelijk om een bril los in je tas te gooien, maar daarmee zijn vlekken (of nog erger: krassen) snel gemaakt. Je bril in de bijgeleverde koker bewaren scheelt al een hoop. Er zit dan een extra beschermlaag overheen waardoor invloeden uit je tas geen kans maken.

Naast de koker of een hoesje komt je zonnebril vaak ook met een microvezel doekje. Veel mensen gebruiken dit pas wanneer er al ontelbaar veel vlekken op zitten, maar je kunt er ook voor kiezen om het doekje preventief te gebruiken. Sluit elke zomerse dag af door het doekje even over de glazen te halen voordat je de bril terug in z’n hoes stopt.

Zonnebril schoonmaken

Zijn er om wat voor reden dan ook toch vlekken op de glazen terecht gekomen, dan is dit geen ramp. Er zijn namelijk genoeg middeltjes die de vlekken er heel eenvoudig uithalen. Wat je in elk geval niet moet doen? Dat is met je T-shirt of een ander kledingstuk over de glazen wrijven: uit ervaring weet je hoogstwaarschijnlijk al dat dit niets oplevert.

Wat wel helpt tegen vetvlekken op brillenglazen, is de combinatie van afwasmiddel en water. Zorg ervoor dat je niet te veel afwasmiddel gebruikt, want dan werkt het weer averechts. Ook een mengsel van baking soda en water zorgt ervoor dat je bril weer vlekvrij is. Deze middelen niet bij de hand? Dan kun je beter even wachten totdat je weer thuis bent in plaats van experimenteren met bijvoorbeeld papieren doekjes: deze kunnen de glazen namelijk beschadigen.

Ben je altijd je bril kwijt? Zo maak je zelf een brillenkoord:

Bron: Eyecare, Pearle