Handje helpen: zó onthaar je de rug van manlief

Het lijkt zo simpel, maar een rug ontharen heeft even aandacht nodig. Natuurlijk kun je dit klusje aan man- of vriendlief zelf overlaten, maar het gaat vaak sneller en beter met wat hulp.

Scheren, waxen of laseren

Natuurlijk is het het makkelijkst om een afspraak bij de wax- of lasersalon te laten maken, maar voor wie dat niet wil is scheren een prima keuze . Doe dat dan wel elektrisch, raadt dermatoloog Dr. Jeffrey S. Fromowitz aan in gesprek met Men's Health. Mesjes veroorzaken namelijk wondjes op de huid en omdat op een rug zweet en schurende kleding zit, is dat een recept voor ontstekingen en huidirritaties.

De beste keuze

Scheren is zo gepiept, maar nog beter is ontharingscrème, aldus de dermatoloog. Scheermesjes verwijderen namelijk alleen het haartje boven de huid, waardoor je binnen de kortste keren weer ruwe stoppels hebt. Ontharingscrème lost het haartje boven- en onderhuids op, waardoor je tot vier dagen lang een babyhuidje hebt zonder harsen.

Even checken

Je kunt in principe iedere ontharingscrème gebruiken, maar er zijn ook speciale varianten voor mannen op de markt. Pas wel op met een heel gevoelige huid, want de gemiddelde crèmes bevatten nogal wat chemicaliën. Gebruik het daarom niet op een verbrande of geïrriteerde huid. Check ook even de verpakking om te zien hoe vaak je de crème mag gebruiken.

Is je scheermesje niet loeischerp meer? Probeer dan deze oersimpele tip:

Bron: Men's Health