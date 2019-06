Waarom je het best je haar kunt wassen vóór het zwemmen

Met zomerse temperaturen is de gedachte aan een verkoelende duik hemels. Toch kun je het best niet direct in het zwembad springen en gaan zwemmen, maar beter eerst je haar wassen. Dít is waarom.

We weten allemaal dat chloor je haar kan aantasten, en dat de kleur van je lokken soms zelfs kan vervagen door baantjes trekken in een zwembad. Maar je kunt dit op een simpele manier tegengaan.

Advertentie

Wassen voor het zwemmen

De Vlaamse topkapper Jochen Vanhoudt onthult dat je de conditie van je haar beter kunt houden, door je haren te wassen voordat je gaat zwemmen. Aan Flair vertelt de kapper dat je haar als een spons werkt. “Het neemt net zo lang water op tot het zich helemaal heeft volgezogen. Als je haren dus al flink nat zijn, is er minder plaats voor chloorwater.”

Laagje rond je lokken

Wassen met conditioner werkt volgens Jochen het beste. “Breng voor je het water induikt conditioner aan op je haar en spoel dit niet uit. Het klinkt misschien een beetje gek, maar de conditioner vormt een beschermlaagje rond je lokken waardoor het chloor niet kan binnendringen.”

Extra bescherming

Als je het écht goed wilt doen kun je het beste gaan voor een shampoo die je haar extra beschermt tegen de zon. “Maar kies er een die tegelijkertijd ook is opgewassen tegen zand, zweet en chloorresten. Neem ook uitgebreid de tijd om je shampoo goed in te masseren zodat al het vuil loskomt. Spoel daarna lang en grondig je kapsel na met lauwwarm water”, aldus de topkapper.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Margriet, Flair.be. Beeld: iStock