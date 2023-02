Top view of hand holding a retinol oil serum pipette and oil bottle on isolated marble background. Beauty care concept. Beeld Getty Images/500px Plus

smeren kun je leren

Heb je pigmentvlekken? Gebruik dan een serum met déze ingrediënten

Iedereen kent (of heeft) ze wel: de vlekjes op de huid die in de volksmond ouderdomsvlekken of pigmentvlekken genoemd worden. Vind je ze niet zo mooi? Huidexpert Kuno Breen van praktijk The Beauty Coach geeft advies.