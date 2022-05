Heb je snel last van pluizig haar? Probeer dan eens deze kapsels

De luchtvochtigheid tijdens Nederlandse zomers doet voor sommige vrouwen weinig goeds voor hun haar. Krampachtig de pluizige lokken onder controle houden hoeft niet meer als je een paar handige trucjes kent wat betreft kapsels.

De leukste kapsels tegen pluizig haar

De truc om je haar minder pluizig te laten ogen? Niet achterover kammen. De volgende kapsels zijn leuk, makkelijk te maken en houdt de pluis (voor zover het kan) onder controle. En anders is het op te lossen met een beetje haarlak, gel of olie.

Half-up, half-down

Merk je dat vooral de voorste plukken en je haar bovenop in een pluizenbolletje veranderen als de weergoden je niet gunstig gezind zijn? Dan is een kapsel waarbij je alleen de bovenkant vastzet, ideaal. Vooral op dagen dat het niet te warm is, natuurlijk. Niets vervelender dan lang haar dat in je nek plakt op een snikhete zomerdag.

In het filmpje hierboven zie je hoe je er iets knaps van maakt. Maar je haar eenvoudig met een klem of elastiek vastzetten kan uiteraard ook.

Lage paardenstaart

Hoog op je achterhoofd of juist laag in je nek voor een chique look: met een paardenstaart gaat het nooit mis. Maar als je de standaard paardenstaart niet zo spannend vindt, kun je er op een makkelijke manier wat leukers van maken. Bovendien ziet je haar er op deze manier minder pluizig uit.

Met een kleine druppel haarolie maak je allereerst je haar gladder. Bind het daarna vast in een staart en wikkel een plukje haar om je elastiek. Voor een nonchalant effect haal je een paar plukjes los aan de voorkant. Zo ziet het er wat minder ‘stijf’ en strak uit.

Wetlook

Voor wie durft: de wetlook staat superstoer bij korter haar. Met een beetje gel en een kam breng je je haar in model. Je hebt vast nog wel een potje gel ergens in een badkamerkast staan. Je slaat hiermee twee vliegen in één klap, want pluizig haar wordt onder controle gehouden en het wassen van je haar kun je mooi uitstellen tot de avond. Vooral op vakantie is dit een lekker kapsel om eens te proberen.

Hoog knotje

De knot heeft zoveel voordelen. Het is geschikt voor alle haartypes, ook als je haar dun en fijn is. En het is juist de bedoeling dat het rommelig zit, dus pluizig haar is welkom. Trek hier en daar wat plukjes los voor het nonchalante effect. Het geheim achter dit kapsel is de volume. Dat krijg je door je haren te touperen, maar je kunt ook simpelweg zacht aan de plukken haar bovenop ‘trekken’ en losser maken om volume te krijgen zoals op het plaatje hierboven.

Vlechten

Kort haar? Geen probleem. Door wat leuks te doen met de plukken bij je gezicht krijg je al snel een hippe en pluisvrije coupe. Neem een voorbeeld aan het plaatje hierboven. Als je een beetje handig bent met vlechten, is dit kapsel binnen een mum van tijd gepiept. Vastzetten doe je met een speldje (of twee over elkaar gekruist als ze snel uitzakken in jouw haar). Heel leuk als je een boblijn hebt.

Halve paardenstaart

Een korte coupe vastzetten is lastiger. Maak je een paardenstaart, dan glippen de korte plukken al snel uit je elastiek, waardoor je een matje in je nek krijgt. De oplossing voor vrouwen die hun haar wel uit hun gezicht willen houden, is deze halve paardenstaart. Trek je haar niet strak naar achteren (tenzij je gel gebruikt), omdat je dan snel pluizige plukjes krijgt. Ga liever voor iets met meer volume. Het mag namelijk rommelig zitten, zoals je hierboven ziet.

In het kader van het probleem bij de kern aanpakken: wist je al dat er één product in het bijzonder is dat wonderen verricht bij pluizig haar? Zeker bij een hoge luchtvochtigheid heeft je coupe dan baat bij leave-in conditioner. Hier lees je er alles over.

Als Marion in de spiegel keek, zag ze vooral dat pluizige haar. Ze was er zo klaar mee dat ze zich spontaan opgaf voor 7 jaar jonger.