Heb jij je coltrui weleens op deze manier gedragen? Wat een eyeopener!

Wij zijn gek op de coltrui: als er iets een veelzijdig kledingstuk is, dan is het de coltrui wel. Je kunt hem dragen voor een casual gelegenheid, maar ook tijdens een chic etentje. Je kunt hem eindeloos combineren: met een spijkerbroek, of juist boven een mooie leren rok. Of wat dacht je van een coltrui onder een blouse? Daarnaast is het ook nog eens een kledingstuk dat nooit uit de mode gaat: het is tijdloos, elegant en stijlvol. Genoeg redenen om een paar coltruien aan je garderobe toe te voegen. Zeker als je een koukleum bent.

Handige manier

Als je dan een coltrui aandoet, kun je het colletje op twee manieren ‘vouwen’. De meeste mensen rollen hun col van binnen naar buiten, terwijl je er andersom misschien wel veel meer plezier van hebt. In onderstaande video zie je wat we bedoelen. Handig!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Mary Orton Scudellari (@maryorton) op 25 Jan 2023 om 4:50 PST

Bron: Instagram