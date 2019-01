Als je de hele dag moet staan zijn dít de beste schoenen die je kunt aantrekken

Je zou denken dat als je de hele dag moet staan, bijvoorbeeld voor je werk, je het beste platte schoenen aan kunt trekken om zo het minst snel vermoeid te raken. Mooi niet dus.

Het klinkt misschien wat gek, maar je kunt echt beter schoenen dragen met een klein hakje als je lange tijd achter elkaar moet staan, zo blijkt.

Lekker netjes

Ook gympen met een dikke zool doen het goed als je veel en lang moet staan en lopen. Het beste op een dag waarop je uren staat is toch echt om te kiezen voor een hakje van zo’n twee tot vier centimeter. Je vermindert zo de kans op rugklachten, omdat je bekken net een beetje gekanteld staan. Ga je niet voor een hak, zoek dan een sneaker met een vrij dikke zool en ‘oplopende zool’, zoals Nike vaak heeft. Uit een test die is gedaan bij mensen die 8 uur op hun benen moesten staan blijkt dat de Nike Tanjun erg geliefd is en zorgt voor de minste lichamelijke klachten.

En als je dan toch goed bezig bent: let er altijd op dat je schoen goed past. Je maakt je vast vooral zorgen om knellende exemplaren aan je voeten waardoor je wellicht blaren krijgt. Dat is dus een fout die we allemaal vaak maken. Want juist te grote schoenen zijn erg slecht voor je: zo schuif je de hele dag een beetje in je schoen, wat niet goed is voor je houding.

Hier vind je de leukste schoenen met lage hakjes:

Bron: HLN. Beeld: iStock