Heleen: “Na een zware tijd ben ik wel toe aan een oppepper”

Heleen • 53 jaar

• logopediste

• weduwe

• drie zoons (15 tot 22)

• lengte: 1.72 m.

• kledingmaat: 38-40

“Wij hebben als gezin een zware tijd gehad: mijn man was ziek en is anderhalf jaar geleden overleden. Nu pakken we de draad langzaam weer op. Door alles wat er is gebeurd, zie ik er vermoeid uit. Ik ben wel toe aan een oppepper. Ik vind het fijn om er verzorgd uit te zien en wil graag tips voor mijn smalle gezicht. Als logopediste draag ik meestal praktische kleding, maar van mij mag het wel wat vrouwelijker.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Heleen “Bij Heleens gezicht is een bob het mooist. De voorste punten laat ik op de hoogte van haar kaaklijn vallen, de achterkant mag flink korter. Dat geeft, zeker in combinatie met de Fashion Waves 07 Sea Salt Spray van Redken, veel volume en ziet er ook van opzij prachtig uit. Een chocoladebruine haarkleur staat geweldig bij Heleens bruine ogen en haar volle mond knalt lekker met rood, de Color Block Flame van Ilia.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Heleen “Heleen wil graag van haar vermoeide uitstraling af. Daarom heb ik veel lichte kleuren meegenomen, die haar gezicht laten stralen. Heleens ideale stijl is vrouwelijk en stoer. Deze denim jumpsuit voldoet daar helemaal aan en de hakken eronder geven de outfit toch een vrouwelijk tintje. Zo’n mouwloze jumpsuit kan ook prima in de winter, met een colletje of een mooie bloes eronder.”

Jumpsuit € 129,95 (Expresso), hakken € 29,99 (vanHaren), teddy tas € 79,95 (Summum Woman) Gebreide top € 99,95 en broek met print € 109,95 (Summum Woman), blazer € 39,99 (C&A), suède laarsjes € 290,- (Ivylee) Top € 109,95 (Summum Woman), jeans € 49,99 (Eksept by Shoeby), leren sleehakken € 275,- (Ivylee), tasje € 29,95 (Zara)

Een week later

“Ik ben blij met mijn mooie haarkleur. En met mijn nieuwe coupe die ik ook nog eens makkelijk zelf in model kan brengen. Met de oogmake-up en blush ben ik druk aan het oefenen, alleen aan een kleurtje op mijn lippen moet ik nog wennen. Maar wat een cadeau, deze dag. Ik heb zo genoten!”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass.). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur en visagie Emma Hooij en Ilse de Keijzer. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en ILIA en | Fotografie: Jeannette Huisman.