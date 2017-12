Schattig: Hema heeft nu ook een kersttrui voor je hond

Van (foute) kersttruien krijgen we bij Libelle geen genoeg. Nu Hema ook een exemplaar heeft voor je hond, springen we al helemaal een gat in de lucht.

Hema komt namelijk met een kersttrui van € 15, die je grootste familievriend omtovert tot een hertje.

Formaatje chihuahua

Alhoewel, grootste? De hondenkersttrui met capuchon is speciaal ontworpen voor kleine hondjes, van een chihuahua tot en met een bordercollie.

Klittenband

Nu maar hopen dat je hondje niet gromt en wild gaat spartelen als je de trui aan probeert te doen. Dit hoeft overigens geen strijd te worden: je doet het item makkelijk om dankzij de klittenbandsluiting.

Hondenkersttrui Hema € 15 Bestellen

Pas op

Superschattig allemaal, maar het welzijn van je huisdier staat natuurlijk voorop. Let dus goed op of je hond de kersttrui wel goed past en het hem niet belemmerd in zijn bewegingen. En zodra je naar bed gaat, doe de kersttrui dan ook gewoon weer uit. Gezien de trui van polyester is gemaakt, is het absoluut ook geen goed plan om het diertje erin te laten ronddribbelen met oud en nieuw.

Bron: Hema. Beeld: Hema, Facebook