Hema laat een wel heel bijzonder model meelopen in modeshow

Hema organiseerde woensdag een bijzondere modeshow. Niet in een grote hal, maar in het bos van Bloemendaal. Met een wel heel bijzonder model.

Geen betere plek om een herfstcollectie te presenteren dan een bos. De eerste Hema Herfst Fashion Show was dan ook een groot succes. En de modellen? Dat waren niet alleen vijftig consumenten, maar er liep ook een hondje mee in de modeshow. Een echte takkie!

Unieke outfits

In totaal werden er zeven verschillende thema’s geshowd op de catwalk: warm, ondergoed, tegenwind, takkies, pink parade, Halloween en verlichting. Elk thema had een eigen showstopper. Van teddyberen-jassen tot lampen als hoeden en lakens die veranderde in jassen. Al deze showstoppers zijn unieke outfits, speciaal bedacht, ontworpen en handgemaakt in opdracht van Hema.

Beeld: iStock