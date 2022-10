Hepburn-bangs: de pony-trend van het najaar

Audrey heeft in haar tijd enorme indruk gemaakt op de filmwereld. Denk maar aan de klassieker Breakfast at Tiffany’s. Ze was dan wel actrice, maar wist ook haar stempel op mode- en beautyland te drukken. Denk je aan Audrey, dan denk je gelijk aan haar eyeliner én de welbekende pony. En door die laatste, laten een hoop sterren zich anno nu inspireren.

Hepburn-bangs

De hepburn-bangs wordt dan ook dé ponytrend voor de herfst van 2022. De look is klassiek, tijdloos, op en top vrouwelijk en brengt die heerlijke nostalgie met zich mee. In de 90's werd de korte pony al omarmd door supermodellen als Claudia Schiffer en Naomi Campbell. De jonge sterren van tegenwoordig weten de look ook te waarderen. Denk aan Lily Collins, Zoe Kravitz en Emily Ratajkowski.

Hoe stijl je ‘m?

De hepburn-bangs is kort, piekerig en naar één kant gestyled. Het is als ware een halvemaanvorm. De pony is niet te perfect gestyled, hij mag best wat nonchalant ogen. De hepburn-bangs is echt wat voor jou als je toe bent aan verandering en je look wel wat spannender mag. Let wel: het is een arbeidsintensieve look, want hij moet regelmatig bijgepunt worden. De pony werkt het beste bij stijl haar. Heb je van nature krullen? Dan zal het een wat grotere uitdaging zijn om de hepburn-bangs te rocken en is een stijltang geen overbodige luxe.

Marjon (48) wil graag een fris en pittig kapsel. Het make-over team gaat aan de slag en geeft haar een compleet nieuw kapsel:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Freundin