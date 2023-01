Heren, let op: mannenlingerie is helemaal hip in 2023

We vinden het doodgewoon als een vrouw een spannend setje aantrekt in de slaapkamer. Of zichzelf eens lekker trakteert op een mooie set lingerie. Toch is dat in de wereld van mannen nog best wel taboe. Dat betekent niet dat je als man meteen in een stringetje moet rond paraderen, maar die oude, uitgelubberde boxers (met gaten) kunnen echt niet meer.

Kies wat spannends

Er is van alles op de markt: jockstraps, push-up boxershorts (voor een lift van je edele delen), slips. Als we RTL Boulevard mogen geloven mag het allemaal. Michiel Dicker, ondergoed-deskundige en oprichter van ondergoedmerk Pockies, vertelt dat de klassieke boxershorts en boxer briefs (strakke boxershorts met kortere pijpjes) nog steeds het meest populair zijn.

Toch betekent dat niet dat je dan gewoon maar een saaie boxer hoeft te kiezen. Vooral dat de prints zijn helemaal hot. Denk aan een fleurige bloemetjesprint, een uitdagend tijgerprintje, óf zelfs kant, het mag allemaal. Dat wordt shoppen heren!

Wie weet wordt het met zo’n nieuwe boxer wel heel spannend tussen de lakens...

Bron: RTL Boulevard