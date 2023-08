Herfst 2023: déze haarstijlen worden gigantisch populair

En er is voor ieder wat wils.

Haarstijlen voor herfst 2023

Haarstrikken

Wanneer je in de ochtend niet te veel tijd wilt steken voor de spiegel, kun je gaan voor een accessoire om toch een twist te geven aan je look. De duivel zit ‘m immers in de details, dus kom maar op met de haar-accessoires. Een voorbeeld? Haarstrikken. Deze zijn helemaal terug van weggeweest: van kleine tot grote haarstrikken en ook nog eens in verschillende kleuren, prints en materialen.

Messy bangs

Effortless chic is waar we deze herfst voor willen gaan en daar hoort een gepolijst kapsel absoluut niet bij. Wat dan wel? Messy bangs! Nog zo een topper die weinig tijd kost. Komt dat even goed uit wanneer jij weer eens flink hebt liggen snoozen.

Vlinderkapsel

Dit kapsel wordt vooral gekenmerkt door het enorme volume, en dat is wat we natuurlijk allemaal willen. Dit komt met name door de gelaagde en uitwaaierende haarstijl die doet denken aan de vleugels van een vlinder. En ja, het gaat ook met steil en fijn haar. Maar hoe voller je haar, hoe groter het effect, natuurlijk.

Short pixie

Ga je liever voor een wat rigoreuze aanpak? Laat de schaar dan maar wat hoger (of beter gezegd: hóóg) in je lokken zetten. De korte pixie is gewaagd en stoer. Hiermee kun je een groot contrast creëeren, waardoor je zeker de aandacht trekt.

Kapper Floor Mulder van The Color Salons laat zien hoe je ervoor kunt zorgen dat je haar dikker lijkt dan het is:

