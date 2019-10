Draag deze herfst een gebreide trui met patronen je bent héél hip

Een gebreide trui met allerlei printjes erop en dat in de felste en gekste kleurencombinaties? Je had waarschijnlijk niet gedacht dat dit ooit nog hip zou worden.

Toch is het momenteel de nieuwste trend in modeland. Of nou ja, eigenlijk is het een hele óuderwetse trend.

Want dit soort truien kennen we maar al te goed van vroeger. Gebreid, kleuren die niet helemaal bij elkaar passen… Het mag weer. Je kunt het je zo gek nog niet bedenken of het is nu hip. Denk aan roze truien met wolken of truien met blokpatronen in knalblauw en oranje. Combineer het met een spijkerbroek en laarsjes of met een rok en hakken en je bent helemaal modebewust bezig.

Strepen, bloemen, wolken of blokjes: kiezen maar.

Dit bericht bekijken op Instagram MG FW19 🍉 💕 #mansurgavriel Een bericht gedeeld door Mansur Gavriel (@mansurgavriel) op 13 Sep 2019 om 6:24 (PDT)

Bron: Elle. Beeld: iStock