Herfsthaar: maak een ‘gedraaid hart’ met deze tutorial

Of je nu een doorsnee kantoordag op de planning hebt staan of op zoek bent naar een leuk kapsel voor een bruiloft: een ‘gedraaid hart’ geeft je een frisse, verzorgde look die waarschijnlijk niemand anders heeft. Fijne bijkomstigheid is dat je er niet eindeloos veel stylingproducten voor nodig hebt. Aan deze haardracht komt geen spray, lak, wax, klei, serum of wat dan ook te pas. Het enige wat handig kan zijn, is een beschermend laagje over je haarpunten – tegen de hitte van je stijltang. Zelfs de allerklungeligsten op beautygebied krijgen dit kapsel voor elkaar. Benieuwd hoe? We leggen het je stap voor stap uit.

Stap 1

Heb je droog haar of ben je al een tijdje niet naar de kapper geweest en spot je wat gespleten haarpunten? Dan doe je er goed aan om een beetje hittebeschermende haarspray in je punten te spuiten alvorens je je lokken met een stijltang te lijf gaat.

Stap 2

Verdeel je haar in een paar middelgrote plukken. Maak ze niet te klein, maar ook niet te groot. Het doel is om een subtiele slag te creëren.

Stap 3

Maak een middenscheiding tot het begin van je kruin. Kam één pluk naar links en de ander naar rechts.

Stap 4

Nu is het tijd om een beginnetje te maken aan het hart. Begin met links. Houd de pluk in de lucht en draai die net zo lang om zijn as totdat je er een vormpje mee kunt maken – in dit geval de ene helft van het hart (zie foto). Zet vast met een speldje.

Stap 5

Herhaal stap 4, maar dan met rechts.

Stap 6

Zodra je tevreden bent over de vorm van je hart – en deze stevig vastzit – breng je de twee plukken samen. Zet de onderkant vast met een clipje. Waar is dat feestje?!

Bron: Freundin