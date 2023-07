Het aantal cosmetische klinieken in Nederland is vervijfvoudigd

Het aantal cosmetische klinieken in Nederland is sinds 2013 vervijfvoudigd, blijkt uit cijfers die Trouw opvroeg bij de Kamer van Koophandel. In sommige steden zitten zelfs meer klinieken dan supermarkten.

Meer mannen op de behandeltafel

Deze cosmetische klinieken zouden er natuurlijk niet zitten als er geen vraag naar hun behandelingen is. Vandaag de dag komen steeds meer mensen langs voor wat botox hier en een paar fillers daar. Zo ondergingen in 2019 ruim 450.000 mensen een cosmetische ingreep. Een stijging van 17,5% vergeleken met het aantal in 2016, blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC.

Het gaat voornamelijk om vrouwen. “De cijfers geven aan dat 1 op de 41 vrouwen in ons land zich laat behandelen met fillers. En dat dit een jaarlijks terugkerend ritueel is”, vertelde cosmetisch arts KNMG dr. Tom Decates daar eerder over aan Medical Facts. Toch ligt er wel steeds vaker een man op de behandeltafel, want ook mannen willen er beter of jonger uitzien. In totaal gaat het bij 1 op de 8 ingrepen om een man.

Steeds jonger

Maar dit is niet de enige opvallende trend. Jongeren zien op social media continu perfecte gezichten en lichamen voorbijkomen tijdens het scrollen, waardoor het schoonheidsideaal erg onrealistisch is geworden. Hierdoor gaan ook jongeren steeds vaker langs cosmetische klinieken voor een ingreep. In 2008 liet nog ‘slechts’ 3,1% van de jongeren zich behandelen met botox of fillers. Tien jaar later is dit aantal al opgelopen tot 8%.

Aantal cosmetische klinieken

Terug naar het aantal cosmetische klinieken. In 2013 waren in heel Nederland nog maar 8. Dit jaar zijn dat er op z’n minst 203. Door deze flinke stijging moet je wel goed oppassen. Er valt veel geld te verdienen in de wereld van cosmetische chirurgie, dus commercieel ingestelde artsen kunnen proberen je over te halen om (nóg) meer te laten doen. Zo heeft Marielys (50) inmiddels al een ton uitgegeven aan plastische chirurgie.

Bovendien gaat men in sommige klinieken niet veilig te werk. Het gaat namelijk regelmatig mis, waardoor patiënten last kunnen krijgen van hobbels en bobbels of een bloedvatafsluiting waardoor de huid afsterft. Ook kunnen deze ontwikkelingen leiden tot Body Dysmorphic Disorder, zoals bij Annelies (58), die zichzelf na al haar cosmetische ingrepen nog steeds lelijk vindt.

Oppassen geblazen

Mocht je van plan zijn iets aan jezelf te veranderen, zoals een ooglidcorrectie, wat botox of een schaamlipverkleining? Denk hier dan eerst héél goed over na en doe van tevoren goed research.

Stoor jij je aan de lijntjes rondom je mond, maar zie je plastische chirurgie niet zitten? Beautycoach Kuno heeft dé oefening om die rimpeltjes te verminderen:

Bron: Trouw, Medical Facts