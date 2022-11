Het gebreide vest is dé trend dit najaar

Dat komt goed uit, deze strenge winter.

Diana’s gebreide vest

Het gebreide vest staat momenteel bovenaan het verlanglijstje van iedere modeliefhebber. Het liefst een kasjmieren exemplaar, maar een ander type (en betaalbaardere) soort wol is ook welkom. Zowel vesten in neutrale tinten als exemplaren in vrolijke knalkleuren en met prints zijn dit seizoen hip. Ook ons favoriete mode-icoon prinses Diana was in haar tijd groot fan van dit kledingstuk.

Prinses Diana in een gebreid vest bij een polo-wedstrijd Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Brei ’m zelf

Heb je geen gebreid vest in de kast hangen maar ben je handig met breinaalden? Dan kun je zelf een cardigan breien. Eerder deelden we al eens breipatronen voor een bordeauxrode spencer, een blauw vest met knopen en een grijs vest met bijpassende sjaal. Een overzicht met al onze breipatronen uit 2022 vind je hier.

Het gebreide vest combineren

Het fijne aan een gebreid vest is dat je het makkelijk kunt combineren met andere kledingstukken. Het staat goed op een spijkerbroek, een rok of over een jurk. Tijdens een frisse voorjaarsdag draag je ’m off-shoulder met een top eronder. Inspiratie nodig? Bekijk dan de foto’s hieronder:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door • the india edit • (@theindiaedit) op 25 Nov 2022 om 2:36 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Symphony of Silk | Lorna | London (@symphonyofsilk) op 25 Nov 2022 om 2:23 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Emili Sindlev (@emilisindlev) op 25 Nov 2022 om 2:22 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Lauren-Nicole (@laurennicolefk) op 25 Nov 2022 om 2:31 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door House of Sunny (@houseofsunny) op 25 Nov 2022 om 2:27 PST

Oeps, je blijft ergens achter haken met je trui of vest en nu steekt er een draadje uit. Pak er geen schaar of aansteker bij: dít is de manier om het op te lossen:

Bron: Whowhatwear