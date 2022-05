Het is slim om je haarborstel zó vaak schoon te maken

Mensen onderschatten vaak hoe belangrijk het is om je borstel schoon te houden. Een aantal redenen:

Huidirritatie

Wanneer je je borstel niet regelmatig schoonmaakt, kunnen er kiemen en bacteriën op je haar en hoofdhuid terechtkomen. Hierdoor wordt je haar niet alleen vettig, maar het kan er ook slap en futloos uit gaan zien. Niet alle bacteriën zijn schadelijk, maar sommige wel waardoor ze huidirritatie kunnen veroorzaken.

Vies vaatdoekje

Je kunt het vergelijken met het schoonmaken van je keuken. Als je net het aanrecht helemaal hebt schoongemaakt, ga je er ook niet met het vaatdoekje van gisteren overheen. Dus waarom zou je na het wassen van je lokken wel met een vieze haarborstel door je haren gaan?

Shampoo

Maar dan is de vraag natuurlijk: hoe vaak moet je een borstel schoonmaken? Het advies is om minstens 3 keer per week alle haren uit je borstel te verwijderen en ’m eens per 2 tot 3 weken goed te reinigen in warm water met milde shampoo. Als je lang haar hebt, mag je dit nog wel wat vaker doen.

Hoe je je haarborstel heel makkelijk schoon krijgt met shampoo? Nou, gewoon zó:

Bron: Glamour UK