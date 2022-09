Het Jellyfish-kapsel is dé hit van deze herfst (maar of we daar blij me zijn?) Beeld Getty Images

Beauty

Het Jellyfish-kapsel is dé hit van deze herfst (maar of we daar blij mee zijn?)

Wil jij de herfst het liefst inluiden met een nieuw kapsel? En ben je niet bang om voor een gewaagde look te gaan? Dan is een jellyfish-kapsel echt iets voor jou. Het kapsel werd onlangs gespot bij niemand minder dan Nicole Kidman en is sindsdien een hit op TikTok. Maar eerlijk is eerlijk: je moet er wel een beetje lef voor hebben.