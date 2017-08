Het perfecte jurkje voor jouw figuur

Of je nu wat voller bent of een wespentaille hebt: voor elke vrouw is er een jurkje. Welke past het best bij jou?

Appelfiguur

Jouw figuur : Heb je weinig taille, een buikje, slanke benen en smalle heupen, dan heb je een appelfiguur.

Jouw ideale jurkje : Leg het accent op de bovenkant en je slanke benen. Een A-lijn jurkje is jouw ideale model. Met een V-hals gaat de aandacht naar je halslijn.

Jouw ideale kleur : Rustige kleuren, effen stof of een subtiel printje laten je slanker lijken.

Peerfiguur

Jouw figuur : Heb je een slanke taille, smalle schouders, een bescheiden decolleté, wat bredere heupen en volle billen en benen, dan heb je een peerfiguur.

Jouw ideale jurkje : Kies een recht model dat je draagt met een riempje. Het riempje accentueert je slanke taille, terwijl door het rechte model je heupen minder opvallen. Het jurkje mag van boven wat strakker zijn. Ook een maxi-jurk staat jou prachtig.

Jouw ideale kleur : Een mooie print of lichte kleur op je bovenlichaam staat jou mooi. Zorg ervoor dat het rokgedeelte van je jurkje wat donkerder en rustiger is. Zo gaat de aandacht naar boven.

Zandloper

Jouw figuur : Heb je een smalle taille, zijn je schouders en heupen ongeveer even breed en heb je wat vollere borsten? Dan ben je een echte zandloper.

Jouw ideale jurkje : Jij kunt álles hebben, maar nauwsluitende jurkjes en jurkjes met een duidelijke taille staan jou het best, zoals een doorknoopjurk of pencildress.

Jouw ideale kleur : Licht of donker, effen, een klein dessin of juist een drukke print, je kan het allemaal hebben.

Recht figuur

Jouw figuur : Je hebt een recht bovenlichaam, smalle schouders en heupen en bent atletisch gebouwd. Jij hebt een recht figuur.

Jouw ideale jurkje : Omdat je vrij smal bent, kies je het best voor een jurkje dat je taille benadrukt. Een V-hals zorgt ervoor dat je schouders wat breder lijken en geeft je een mooi decolleté.

Jouw ideale kleur : Omdat jij juist wat extra volume wilt creëren, kun je het best kiezen voor een jurkje met een mooie grote print.

