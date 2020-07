Híer koop je (lookalikes van) de jurkjes van de prinsessen

Het koninklijke gezin zag er zoals gewoonlijk weer prachtig uit tijdens de jaarlijkse zomerse fotosessie. Hun outfits waren duidelijk op elkaar afgestemd: ze droegen allemaal hemelsblauwe en crèmekleurige tinten.

Vrijdagochtend poseerden koning Willem-Alexander en koningin Máxima samen met hun drie dochters in de tuin van paleis Huis ten Bosch. Wil jij er deze zomer net zo mooi uitzien als de royals? We hebben de mooiste lookalikes van de jurken van de prinsessen voor je op een rijtje gezet.

Amalia

Prinses Amalia droeg dit keer een lichtblauwe jurk van Self-Portrait met ruffles aan de bovenkant en kanten mouwen. Hier draagt de prinses wel vaker kleding van. Om haar outfit af te maken, droeg ze om haar taille een cognackleurige riem en in haar hand een tas van een haar favoriete tassenontwerpers: Marina Raphaël. Het jurkje van Amalia is helaas niet meer verkrijgbaar, maar deze jurken komen aardig in de buurt:

Alexia

Prinses Alexia’s jurk lijkt wel een beetje op die van Amalia. Haar overhemdjurk komt van Tommy Hilfiger en heeft rode, witte en donkerblauwe strepen aan de achterkant van de mouwen. Het exacte jurkje van Alexia staat niet meer op de site, maar dit is een vergelijkbaar jurkje van Tommy. Maar je kunt ook voor een andere lookalike gaan:

Ariane

Ook prinses Ariane zag er fantastisch uit in haar crèmekleurige kanten jurkje van het merk Maje. Dit schattige jurkje is toevallig in de sale en in plaats van 275 euro betaal je er nu 165 euro voor. Déze jurkjes lijken er ook veel op:

Bron: Modekoningin Máxima. Beeld: Brunopress