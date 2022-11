Hier kun je de hippe stippenjurk van prinses Margriet kopen

Royaltykenner Josine Droogendijk wist te achterhalen waar prinses Margriet deze jurk heeft gekocht.

Prinses Christina Concours

Het Prinses Christina Concours, een toonaangevend platform voor muziekeducatie en talentontwikkeling voor kinderen en jongeren, bestaat 55 jaar. Dat jubileum vierde het concours zondagmiddag in het gebouw voor podiumkunsten Amare in Den Haag. Prinses Margriet was samen met haar zussen prinses Beatrix en prinses Irene aanwezig bij de verjaardag van het naar hun drie jaar geleden overleden zus genoemde concours.

Jurk van prinses Margriet

Prinses Margriet is lid van het Comité van Aanbeveling van het Prinses Christina Concours en weet hoe ze zich moet kleden voor zo’n evenement. De zus van Beatrix verscheen in een blauwe jurk met witte stippen en ballonmouwen van het Nederlandse merk Fabienne Chapot. Haar outfit stylede ze met blauwe pumps, een witte tas, gouden sieraden en een gekleurd montuurtje.

Het Prinses Christina Concours viert feest! Al 55 jaar laat het concours kinderen en jongeren kennismaken met muziek en stimuleert zij hun muzikale ontwikkeling. Prinses Beatrix, Prinses Margriet en Prinses Irene zijn bij het jubileumconcert aanwezig.⁰https://t.co/UDR2SBcc5W pic.twitter.com/U0YkEReOVi — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 30 oktober 2022

Bestellen

De jurk die prinses Margriet draagt, is de maxi-jurk Caro van Fabienne Chapot. Verliefd geworden? Dan heb je geluk, want de jurk is nog steeds te koop. Voor € 200 bestel je ‘m via de webshop van Fabienne Chapot.

De stippenjurk van Fabienne Chapot Beeld Fabienne Chapot

Bron: Modekoningin Máxima