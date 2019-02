Híer scoor je de witte sneakers die iedereen nu heeft

Sneakers, gympies, instappers, hoe je ze ook noemt; ze zijn hip en wat zitten ze fijn. Maar hebben we het over hip, dan hebben we het natuurlijk vooral over de witte sneaker.

Want deze lijkt jaar in jaar uit een trend te zijn. Toch is er ieder jaar wel een kleine aanpassing: het merk. Zagen we eerst de Stan Smith’s voorbijkomen, zijn dat anno 2019 de New Balance 608.

Wat we zo leuk vinden aan de schoenen, is dat ze een retro-uitstraling hebben. En daarnaast voor de korte dames: je wordt er ook een stukje langer door. Hier scoor je het pareltje:

Het kan misschien even schrikken zijn, zulke hoge sneakers. Maar na het zien van de foto’s zul je zien dat ze heel hip staan.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @melishacrowie op 20 Jan 2019 om 9:14 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door New Balance France (@newbalancefrance) op 6 Feb 2019 om 10:03 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ᴴᴬᴺᴰᴹᴬᴰᴱ ᴬᶜᶜᴱᶳᶳᴼᴿᶣ (@piii___74) op 6 Feb 2019 om 12:06 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @na22__ka op 27 Dec 2018 om 4:08 (PST)

Bron: grazia.nl. Beeld: iStock