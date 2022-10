Hip & makkelijk: brei zelf deze kleurrijke spencer

Vrolijk gekleurde spencers met leuke patroontjes zijn helemaal in. Met dit breipatroon maak je zo’n multicolour top zelf.

Redactie Dana van Leeuwen

Oversized spencer

Maat: S - M / L - XL

Modelmaten

Bovenwijdte: 116/128 cm

Lengte: 62 cm

Materiaal LANGYARNS CLOUD (wol (extrafijne merino), superwash, polyamide, mulesing free) 300/400 g = 3/4 bollen kastanje-petrol 1077.0012.

LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 6 en 7. 1 korte rondbrnld Nr 6.

Punto 45 2545-1 cloud Beeld Libelle

Hier vind je het patroon en de werkbeschrijving.

Patroon I:

Nldn Nr 6: 1 kst, * 2 r st, 2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen. In toeren = 2 r st, 2 av st.

Patroon II:

Nldn Nr 7: r tricot = r op goede kant, av op av kant.

Tip: de kst ook in het overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

Proeflapje

Patroon II: Nldn Nr 7:

13 st= 10 cm breed

19 nldn = 10 cm hoog

Rugpand

102/110 st opz met nldn Nr 6. In pat I br. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 7 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 24/26 st mind = 78/84 st. Armsgat: op 33/31 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x2 st en 2x/3x1 st afk = 70/74 st.

Schouders: Op 24/26 cm armsgathoogte aan weersz elke 2de nld 2x5 st en 3x4 st / 3x5 st + 2x4 st afk.

Hals: Tegelijk op 60 cm van de opzet de middelste 24/26 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x1 st afk.

Voorpand

Als het rugpand br. V-hals: op 34/32 cm van de opzet het breiwerk in het midden verdelen en beide delen afzonderlijk verder br. Per halsuitsnijding elke 4de nld 13x/14x1 st afk. De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Afwerking

Naden sluiten. Halsboord: met de rondbrnld Nr 6 ca 114/122 st opnemen (rugpand = 32/36 st, voorpand telkens 41/43 st). In pat I rondbr, hierbij de st zo indelen dat er 2 r st in het midden zijn. In de punt in elke volg toer (ook in de afkanttoer) de 2 middelste st als volgt br: br tot 1 st voor de 1ste middelste st, deze st en de 1ste middelste st r samenbr, daarna met de 2de middelste st en de volg st een overhaling (1 st afh,1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen) br. Op 4 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. Armsgatboordjes: met de rondbrnld Nr 6 uit de armsgatranden telkens ca 76/80 st opnemen. 2 toeren in pat I br, daarna alle st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Productie & Styling: Ilona Jongepier | Haar & make-up: Ellen Sijm.