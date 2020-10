Hartstikke hip en ideaal als tussenjas: dít zijn de leukste shackets

In het tussenseizoen is je dunne zomerjas vaak te koud, maar een winterjas net weer te warm. Niet voor niets dat de ‘shacket’ razend populair is tegenwoordig.

Een shacket is combinatie van de Engelse woorden shirt en een jacket, kortom: een overhemd dat dik genoeg is om met redelijk ‘warm’ weer als jas te dragen. Ofwel: het uiterlijk van een overhemd met de warmte van een jas.

Shackets draag je hele jaar door

Wat de shacket zo tof maakt, is dat je hem het hele jaar door kunt dragen. De Nederlandse zomers kunnen erg wisselvallig zijn, dus in de lente, zomer en herfst kun je dit item prima als jas dragen. Terwijl het in de winter goed van pas komt als dikke blouse. Ideaal als je een koukleum bent, want dan kun je dus eigenlijk je ‘jas’ de hele dag binnen dragen. Op de echte koude dagen zelfs met een hippe coltrui eronder.