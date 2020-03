Voor dit hippe oorsieraad heb je geen (extra) gaatjes in je oren nodig

Éen gaatje in je oor is tegenwoordig geen gaatje. De afgelopen jaren is het steeds populairder geworden om meerdere gaatjes in je oren te laten schieten. Voor het hipste oorsieraad van dit moment is dat niet nodig.

Een gaatje schieten klinkt misschien simpel, maar voordat je leuke hippe oorbellen kunt dragen moet je het eerst een hele tijd verzorgen en er voorzichtig mee omgaan. Wil je geen (extra) gaatjes laten schieten, maar wel meerdere oorbellen dragen? Dan zijn earcuffs de perfecte oplossing.

Populaire oorsieraden

Earcuffs zijn de populairste oorsieraden van dit moment. Deze oorsieraden draag je wat hoger in je oor dan de gewone oorbellen, waardoor ze ook heel leuk te combineren zijn met andere oorbellen. Ze zijn verkrijgbaar in alle soorten en maten, dus je kunt eindeloos combineren:

Dit bericht bekijken op Instagram Side profile accessorised by @oreliajewellery 👼🏼💕 Een bericht gedeeld door 𝔏𝔞𝔲𝔯𝔢𝔫 🌹 (@laaurenlouisee) op 7 Feb 2020 om 3:39 (PST)

Ook zo’n leuke oorsieraad combineren met je andere oorbellen? Wij hebben de leukste op een rijtje gezet:

