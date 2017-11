Dít is de hipste haarkleur voor brunettes die geen uitgroei willen

Wie bruin haar heeft en het af en toe kleurt weet: uitgroei heb je zó.

De nieuwste trend voor brunettes is de zogeheten ‘gezouten karamel met mocha’-look.

Wat lichter hier en daar

Dit houdt in dat de ondertoon van je coupe donkerbruin is en dat je een aantal plukken lichtbruin laat verven. Bovenaan laat je alles gewoon donkerbruin: hierdoor valt een uitgroei dus niet op. De lichtere plukken laat je pas wat lager in je haar zetten. In de zone rond je gezicht worden dan wat extra highlights gezet, zodat die lichtere tinten extra opvallen.