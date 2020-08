Énig! Deze hitteproof-jurken wil je komende dagen aan

Ja hoor, de hittegolf is in volle gang en dan dragen we het liefst een zo’n luchtig mogelijke outfit. Déze hitteproof-jurken zijn daar perfect voor.

Ook met hoge temperaturen kun je er fantastisch uitzien, maar het is wel belangrijk dat je op een paar dingen let:

Materiaal

Ten eerste is het belangrijk om te kijken naar wat voor stof je draagt. Het beste is om voor natuurlijke stoffen te gaan, zoals linnen, zijde, katoen of viscose. Linnen ademt goed en droogt rap, alleen kreukt het wel snel.

Zijde is erg licht en zit lekker, maar is vaak vrij duur en heel kwetsbaar. Katoen is heel fijn bij hitte, aangezien het veel vocht vasthoudt. Wel moet je dan extra goed opletten als je veel transpireert.

Viscose is gemaakt van hout- en bamboepul en heeft eigenlijk dezelfde voor- en nadelen als katoen.