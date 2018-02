Oh, oh: H&M heeft 'goed nieuws' voor alle online shoppers

Zie je regelmatig leuke items online, maar houden die verzendkosten je toch tegen om te bestellen? Dan is er goed nieuws: bij H&M gaat dat namelijk veranderen.

Tot vandaag betaalde je bij de modeketen namelijk €4,95 verzendkosten en moest je een euro betalen als je een item terug wilde sturen. Veel modeketens veranderde dat jaren geleden al, maar nu is H&M ook om: vanaf nu hoef je nooit meer verzendkosten te betalen én kun je je pakketje ook gratis retour sturen. En dat is goed en slecht nieuws tegelijk. Want tja, nu is de verleiding des te groter om een bestelling te plaatsen…

H&M Club

Wanneer je lid bent van de H&M Club, wat je al bent als je een account hebt op de website, worden er automatisch geen verzendkosten meer gerekend. Zelf noemen ze dat ‘een upgrade van je account’. En daar zijn wij het dan weer helemaal mee eens.

Bron: NSMBL.nl. Beeld: iStock.