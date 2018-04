H&M brengt goedkopere variant trouwjurk Kate Middleton op de markt

H&M lanceert binnenkort hun eerste huwelijkslijn, met als absolute showstopper een kopie van de mooiste koninklijke trouwjurk van de afgelopen jaren: die van Kate Middleton.

Steeds meer modeketens kiezen ervoor om een budget-bruidslijn op de markt te brengen en daar zijn bruidjes in spe maar wát blij mee. Kwamen eerder Zeeman en Esprit al met een collectie aan betaalbare bruidsjaponnen op de markt, nu is het de beurt aan H&M.

De meest bijzondere outfit is een kopie van de prachtige trouwjurk die Kate Middleton droeg op haar bruiloft in 2011. Die japon werd ontworpen door Sarah Burton van het modehuis Alexander McQueen en wordt op een waarde van ongeveer €350.000,- geschat.

H&M-bruidjes hoeven echter niet te zo diep in de buidel te tasten, want de kopie kost nog geen 300,- dollar. Dollar ja, daar komt de aap een beetje uit de mouw: de japon is voorlopig alleen nog in de USA te koop. Maar dat hoeft geen probleem te zijn, toch? Heb je gelijk weer een reden een ticket naar New York te boeken…

Hoewel Kates trouwjurk iconisch is, waren Britten eerder niet echt te spreken over de outfit die de royal naar deze belangrijke filmawards droeg:

Bron: De Standaard. Beeld: H&M, ANP.