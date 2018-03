H&M zit in zwaar weer: er komt een flinke uitverkoop aan

H&M zit opgescheept met een enorme berg kleding. De Zweedse kledingketen zit met voor meer dan drie miljard euro aan onverkochte accessoires en kleding. De winst is in de eerste drie maanden van het jaar met maar liefst 62% gekelderd.

Dat is niet leuk voor H&M, maar wél voor ons. De keten is namelijk daarom gedwongen de komende maanden de prijzen omlaag te gooien om het probleem op te lossen. De enorme berg onverkochte kleding toont aan dat H&M moeite heeft de online markt bij te benen. Niet alleen de prijzen gaan omlaag: er worden dit jaar minder winkels geopend. In plaats daarvan gaan de Zweden zich meer focussen op online.

Klasse en kwaliteit

Analisten zien de toekomst echter somber in. Een expert zegt zelfs dat H&M in slowmotion de afgrond in koerst. Volgens een marktonderzoekbureau kiezen mensen steeds vaker voor kwalitatieve kleding in plaats van weggooiproducten die één seizoen meegaan. Consumenten zouden tegenwoordig veel meer interesse hebben in klasse en kwaliteit – en H&M kan niet echt aan die vraag voldoen.

Koopjesjagers kunnen hun hart de komende tijd in ieder geval ophalen.

Bron: Marie Claire. Beeld: Getty.