H&M opent een nóg goedkopere winkel vol afprijzingen

De Zweedse winkelketen H&M introduceert nieuwe winkels (zowel online als in de winkelstraat) met afgeprijsde kleding. Het nieuwe merk zal ‘Afound’ gaan heten en gaat van start gaan in Zweden.

H&M omschrijft Afound als een soort marktplaats en ‘stijl- en koopjesparadijs’. Er wordt afgeprijsde kleding verkocht, zowel van de eigen H&M-winkels als van andere populaire merken. De eerste winkel van Afound zal nog dit jaar in Stockholm geopend worden. Of het concept wereldwijd gaat uitbreiden is nog niet bekend gemaakt.

Kanttekening

Vraag is natuurlijk hoe verantwoord het is om nog goedkopere kleding te (ver)kopen, als de mode-industrie voor die lage prijzen arbeiders uitbuit en het een zware belasting is voor het milieu.

Sluiting

Het is een opvallend nieuwtje, nu H&M eerder bekend maakte ongeveer 170 winkels te sluiten, het grootste aantal sluitingen in minstens 10 jaar. Het bedrijf zei zich toen te willen gaan richten op online verkoop.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Istock