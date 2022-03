Hoe je met een simpele borstel perfecte krullen kunt creëren

Iedereen weet inmiddels wel wat er gebeurt als je je droge krullen borstelt: poef, ontplofte haardos. Geen zorgen, voor deze handige truc zijn natte haren nodig. TikTok en Instagram staan namelijk helemaal vol met mensen die een specifieke haarborstel gebruiken.

Dit heb je nodig

Naast de Denman-borstel, die door de dicht op elkaar staande pins zorgen voor beter gedefinieerde krullen, zijn er nog meer dingen die je nodig hebt. Op social media wordt voornamelijk gebruik gemaakt van crèmes van het merk SheaMoisture of Cantu. Maar als je al een haarritueel en -product hebt dat je fijn vindt, dan kun je dat ook gebruiken.

Zo werkt de krullenhack

Je maakt je haar nat en verdeelt de crème over je haar. Dan komt de haarborstel in actie. Je houdt de achterkant van de borstel naar je gezicht en borstelt een plukje haar van je gezicht af. Hier heb je twee opties: zoals in de video hierboven kun je alleen tijdens het borstelen je borstel draaien, en voilà, prachtige krullen.

Er is ook een tweede optie, die in de video hieronder te zien is. Je borstelt je haar recht vooruit en stopt als je haarpunten nog in je borstel zitten. Vervolgens draai je het plukje om het handvat, wacht een paar tellen en je krullen zitten perfect!

Ook voor stijl haar

En er is meer! Als je van jezelf stijl haar hebt, zul je met bovenstaande hacks geen perfecte krullen kunnen creëren. Maar de nieuwsgierige vrouw in de video hieronder heeft het toch geprobeerd. En wat bleek? Toen haar haar helemaal was opgedroogd, had ze toch nog aardig wat slag over.

