Hoe vaak mag je droogshampoo achter elkaar gebruiken?

Het is echt een uitkomst dat je dankzij droogshampoo niet zo vaak je haar hoeft te wassen. Even sprayen (of strooien) en klaar is kees. Maar het is geen vervanging van echte shampoo en je kunt het wassen van je haar niet té lang uitstellen. Je hoofdhuid kan namelijk wel een schrobbeurt gebruiken na al die lagen droogshampoo.

Niet te lang

Val Benavides, expert bij droogshampoo merk Batiste zegt er het volgende over: “Zou je je make-up dag na dag over elkaar blijven aanbrengen zónder het te verwijderen?” Hoe lang je je droogshampoo achter elkaar kunt gebruiken hangt af van jouw hoofdhuid, legt hij uit. Heb je een hele gevoelige hoofdhuid kun je het beter de volgende dag meteen wassen. “Over het algemeen zou ik zeggen dat droogshampoo een kapsel een dag of twee kan verlengen.”

Geen vervanging van shampoo

Het is dus absoluut geen vervanger van shampoo. Lars Skjoth, oprichter van haarmerk Harklinikken, vertelt: “Droogshampoo is geen reinigingsmiddel. Het is een poeder dat overtollige olie opneemt.” Dat heeft trouwens ook een nadeel, het poeder kan de hoofdhuid uitdrogen en allergische reacties of roos veroorzaken. De enige manier om je hoofdhuid te reinigen en de dode huidcellen te verwijderen, is met échte shampoo.

Bron: NSMBL