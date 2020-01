Zo vaak moet je je oorbellen eigenlijk schoonmaken

Als je net gaatjes hebt laten schieten ben je misschien obsessief bezig met je oorbellen en je oorlellen reinigen. Alles om maar geen ontsteking te krijgen. Maar als je al jarenlang oorbellen draagt, ben je wellicht helemaal niet meer zoveel bezig met hygiene. Terwijl het wél nodig is om je oorbellen af en toe te reinigen. Maar hoe vaak eigenlijk?

Merk je dat je oren af en toe geïrriteerd raken als je oorbellen draagt? Misschien is het een teken dat je niet goed tegen nikkel kan. Of het is een teken om je sieraden te reinigen..



Hoe vaak moet je je oorbellen reinigen?

Het liefst zo vaak mogelijk, dus eigenlijk elke keer voordat je ze in je oren steekt of hangt. Maar wees gerust, als je huid niet heel gevoelig is en als je geen allergieën hebt voor metalen, dan is er geen man overboord als je dit een keertje niet doet. Zorg er in ieder geval wel voor dat je je handen hebt gewassen voor je je oorbellen aanraakt.

Er zijn wel een paar situaties waarin je extra moet opletten op de hygiëne van je oorbellen.

Als je gaatjes beginnen te stinken

Ja, dat kan echt. Misschien merk je wel eens dat je handen niet zo fris ruiken als je je oorbellen eruit haalt. De geur komt van een mix van dode huidcellen, natuurlijke oliën en zweet. Iel.

Zodra je merkt dat je oorgaatjes onaangenaam beginnen te ruiken, kan je het beste direct je oorbellen grondig schoonmaken en je oor wassen onder de douche. Doe dit ook af en toe met antibacteriële zeep.

Als je oorlel ontstoken is

Een ontstoken oorlel is natuurlijk een teken dat er iets mis is. En het kan zomaar zijn dat je vieze oorbel de boosdoener is van je zere oor.

Bij pijn, zwelling en pusvorming moet je de oorbel direct verwijderen en de oorlel een paar keer per dag deppen met alcohol. Dit kan reinigend en verkoelend werken.

Je hoeft niet meteen naar de huisarts te rennen. Maar als je koorts krijgt, de ontsteking maar niet overgaat, de ontsteking zich uitbreidt, je lymfeklieren opzwellen of als je vermoedt dat je een nikkelallergie hebt, is het raadzaam even een telefoontje te plegen met je dokter.

Als je net gaatjes hebt laten schieten

Als je nog maar net gaatjes in je oren hebt, is het slim je oren 2 keer per dag te verzorgen.

Gebruik ontsmettingsmiddel en druppel aan de voor- en achterkant van het oor. Probeer geen watje te gebruiken, omdat dit pluisjes kan achterlaten. Het beste is om de schietoorbelletjes minstens 6 weken te dragen. Daarna mogen ze vervangen worden door andere oorbellen.

Juwelier Lucardi laat weten dat je het beste de eerste 6 maanden allen oorknopjes draagt en de eerste 12 maanden geen zware oorbellen in doet. Nog even geduld dus.

