Patroon printen, stof uitzoeken, naaimachine tevoorschijn halen: aan de slag! Nu maken is straks stralen in een schitterende top of jurk.

Redactie Yvette Kulkens

Wordt het de top of toch de jurk? Bepaal met dit patroon helemaal zelf welke lengte het ontwerp krijgt:

A. als top,

B. als knielange jurk en

C. als jurk met kuitlengte.

Ervaren naaisters kunnen een pipingbiesje (bieskoord) meestikken in de naad van de schouderpas. Dit geeft de outfit de uitstraling van échte couture.

Printoverzicht. Beeld Libelle x Mart Visser

Het patroon

Het patroon bestaat uit 35 pagina’s en is opgebouwd in lagen. Print dus alleen de gewenste maat op A4. Open daarvoor het patroon met Adobe Acrobat Reader (gratis te downloaden). Op deze instructievideo is te zien hoe de juiste maat kan worden afgedrukt.

Geen printer? Upload dan het A0-bestand via plotgemak.nl, laat ’m printen en opsturen. Tip: wie de code MARIJKESEWING gebruikt, krijgt 30% korting!

Maattabel lichaamsmaten bij een lengte van 1.72 m in cm

Stofadvies: soepel vallende geweven stoffen, zoals viscose, cupro of zijde

Het stofverbruik is gebaseerd op een model met een middenachternaad. Liever geen middenachternaad, maar alle panden aan de stofvouw knippen? Reken dan ongeveer 60 cm extra.

Extra nodig: vlieseline H180, 50 cm elastiek van 5 mm breed, ca. 50 cm soepel elastiek van 2,5 cm breed en optioneel 150 cm pipingband van 3 mm breed.

Libelle x Mart Visser Beeld Libelle x Mart Visser

Libelle x Mart Visser Beeld Libelle x Mart Visser

Patroondelen

1. Voorpand bovenlijfje met strik

knip 1x aan stofvouw

2. Voorpand schouderpas

knip 2x aan stofvouw

3. Achterpand bovenlijfje

knip 2x

4. Achterpand schouderpas

knip 2x aan stofvouw

5. Tailletunnel aan rugpand

knip 2x aan stofvouw

6. Mouwbies

knip 2x

7. Rokdeel voorpand

knip 1x aan stofvouw

knip af langs zakingang lijn A voor een model met zakken

8. Rokdeel achterpand

knip 2x

9. Zakdeel

knip 2x

10. Pipingbiesje voor

1x aan stofvouw

11. Pipingbiesje achter

1x aan stofvouw

Voorbereiden

● Knip de stofdelen volgens voorbeeld. ● Alle patroondelen zijn INCLUSIEF 1 cm naadtoegift en 2 cm zoom. ● Alle naden worden met de goede kanten van de stof op elkaar verwerkt, tenzij anders vermeld. ● Verstevig de hoekjes van de taillenaad en strik met plakvlieseline, zoals in geel aangegeven op de afbeelding. ● Verstevig ook de zakingang met een recht strookje plakvlieseline van 2 cm breed. ● Werk de rood gemarkeerde naden af met een lock- of zigzagsteek.

Libelle x Mart Visser Beeld Libelle x Mart Visser

Zet de jurk of top in elkaar

Bovenlijfje

Leg de lijnen B van de strik aan het bovenlijfje op elkaar en stik lijn B. Start met stikken op het aangegeven markeerpunt C. Strijk de naad open.

Vouw de strik dubbel, zodat de naad (lijn B) in het midden ligt. Stik de onderkant van de strik dicht. Knip de hoekjes schuin af en draai de strik om. Strijk de strik plat.

Knip nu het voorpand lijfje in vanaf de taillenaad schuin naar markeerpunt C tot aan het stiksel.

Stik de middenachternaad van het bovenlijfje en strijk de naad open.

Leg de rug tailletunneldelen op elkaar met het rug bovenlijfje ertussen en stik de lange naad.

Strijk de naad plat. Later wordt dit de tunnel waar elastiek doorheen gaat.

Stik de schoudernaden van de beide schouderpassen en strijk ze open. Leg de schouderpassen op elkaar, let goed op dat de voorpas op de voorpas ligt en achter op achter, speld de schoudernaden, middenvoor- en middenachterknipjes precies op elkaar. Stik de hals rondom. Knip de halslijn in om ongeveer elke 2 à 3 cm. Draai de schouderpas om en strijk de halsnaad zo dat de naad 2 mm naar binnen ligt en dus vanaf de goede kant niet zichtbaar is.

Speld of rijg de schoudernaden op elkaar zodat deze niet kan verschuiven. Omdat we de halsnaad 2 mm hebben verlegd, zal de schouderpas niet meer gelijk liggen op de naden die aan het voor en achterpand gaan worden gestikt.

Voor een echte couture-uitstraling, kun je kiezen voor een biesje van 3 mm uit de naad, tussen het bovenlijf en de schouderpassen. Dit vergt wel wat precisiewerk, dus oefen eerst op een proefstukje stof. Maar het kan ook gewoon worden weggelaten. Vouw de biesjes in de lengte dubbel met de goede kant van de stof naar buiten en strijk ze plat.

Leg de schouderpassen zo glad mogelijk op elkaar, leg het dubbelgevouwen biesje op de naad die aan het voor- en achterpand zal worden gestikt en stik een hulpstiksel op 5 mm van het biesje aan de schouderpas. Knip het overstekende randje van de naad af.

Leg nu de bovenlijfdelen op de schouderpas met het biesje en stik deze aan elkaar. Werk de naden af met een lock- of zigzagsteek en strijk de naad naar beneden, of naar boven als je transparante stof gebruikt.

Stik de zijnaden van het bovenlijfje aan elkaar, laat daarbij een opening vanaf de rug tailletunnelnaad tot aan de knip, hier gaat later het elastiek doorheen. Strijk de zijnaden open.

Mouwbies

Vouw de mouwbies in de lengte dubbel en stik de korte kanten, zodat er een ‘ring’ ontstaat. Vouw de mouwbies dubbel met de goede kant van de stof naar buiten. Speld de mouwbies aan het bovenlijfje met de naad op de zijnaad. Stik de mouwbies aan het bovenlijfje en werk de naad af met een lock- of zigzagsteek. Strijk de naad in richting van de mouwbies.

Rokdelen met zak

Leg het voorpand dat langs de zakingang lijn A is afgeknipt, op het zakdeel en stik de lijn tot aan het markeerpunt. Knip de naad in tot aan het stiksel bij het markeerpunt en strijk de naad open.

Vouw het zakdeel terug en verleg de naad 2 mm naar binnen, zorg dat het ingeknipte hoekje naar buiten ligt.

Vouw de zak nu dubbel over de vouwlijn en stik de onderkant van de zak dicht. Werk de naad af met een lock- of zigzagsteek.

Geef nu een hulpstiksel op 5 mm vanaf de kant over de zijnaad en in de taillelijn, zodat de zak goed op zijn plek blijft.

Rokdelen

Stik de middenachternaad van het rokdeel en strijk de naad open. Leg de achterrokdelen op het voorrokdeel en stik de zijnaden. Knip net onder de zak de naad van het voorpand in tot aan het stiksel. Strijk de naad vanaf de zak tot aan de zoom open en strijk de zijnaad ter hoogte van de zak richting het achterpand.

Speld het bovenlijfje aan de rokdelen. Stik de taillenaad met het bovenlijfje boven, zo kun je precies zien waar je hebt ingeknipt. Start met het stukje naad van strik naar strik in het voorpand. Stik daarna vanaf het ingeknipte hoekje rondom tot de andere ingeknipte hoek.

Controleer of de hoekjes goed zijn gestikt en werk de taillenaad af met een lock- of zigzagsteek.

Knip het 2,5 cm brede elastiek volgens de maattabel en rijg het door de rugtunnel met behulp van een veiligheidsspeld. Hecht het op de zijnaden en stik de zijnaden dicht. Stik nu het elastiek door op 7 mm vanaf de taille- en tunnelnaad. Let erop dat de naald naar beneden is als de rek op het elastiek wordt gezet, anders trekt de naald krom.

Knip het 5 mm brede elastiek volgens de tabel en speld het begin, midden en einde op de taillenaad van het voorpand. Stik het elastiek op de naad aan de binnenkant, het is dus vanbuiten niet zichtbaar.

Zoom

Strijk de zoom voorzichtig 1,5 cm om, let op dat je de zoom niet uitrekt. Stik de zoom nu door op 3 mm vanaf de kant. Knip de resterende zoom zo kort mogelijk af langs het stiksel. Vouw de smalle zoom nu nogmaals in, zodat het een rolzoom wordt. Stik het door aan de binnenkant zo dicht mogelijk langs de ingeslagen kant. Zo krijg je een luxe smalle rolzoom. Deze methode vereist wel wat oefening. Bekijk voor een simpelere zoom de video Tips en tricks voor de perfecte rolzoom.

Bekijk hieronder de video hoe je zelf de jurk in elkaar zet: