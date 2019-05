Waarom je beter geen houtskooltandpasta kunt gebruiken

Gebruik jij houtskooltandpasta? Deze tandpasta’s zijn tegenwoordig helemaal in, maar volgens het British Dental Journal kunnen we ze beter in het badkamerkastje laten staan.

Door deze tandpasta’s zou je wittere tanden krijgen, maar de actieve kool die in deze tandpasta’s zit, blijkt helemaal niet goed te zijn voor je gebit.

Tandglazuur

Het British Dental Journal heeft onderzoek gedaan naar 50 verschillende houtskooltandpasta’s. Ze kwamen al snel tot de conclusie dat de tandpasta je tanden niet witter maakt en vaak tandbederf veroorzaakt. Het zwarte poeder in de houtskool trekt namelijk giftige stoffen aan. Houtskool wordt daarom ook gebruikt in waterfiltersystemen en wanneer iemand bijvoorbeeld een overdosis drug heeft gebruikt. Houtskool werkt misschien wel goed om oppervlakkige vlekken weg te poetsen omdat het een beetje schuurt, maar op lange termijn kan het je tandglazuur beschadigen. Het laagje dat onder je tandglazuur zit, dentine, ziet er donkerder uit. Hierdoor heb je alsnog geen witte tanden. Ook zorgt beschadigd tandglazuur ervoor dat je gevoeligere tanden krijgt en sneller gaatjes krijgt.

Extra fijn poeder

Wil je toch tandpasta met houtskool gebruiken? Zorg er dan voor dat het poeder extra fijn is, vertelt tandarts Nicole Khalife tegen HLN. “Doe je dat niet, dan loop je het risico je tandglazuur te beschadigen. Gebruik daarom een tandpasta met actieve kool ook maar één keer per maand. Het goedje is immers behoorlijk agressief.” Wordt de houtskooltandpasta te vaak gebruikt, kan het tandglazuur dus verdwijnen. “En wanneer het glazuur op je tanden weg is, komt het nooit meer terug.”

Bron: HLN. Beeld: iStock