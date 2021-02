Hoewel de lente officieel pas eind maart begint, kunnen we dit weekend al genieten van heerlijk lenteweer. Voor je huid is het best even wennen om na het koude en gure weer ineens weer volop zonnestralen te krijgen. Daarom hier wat tips om je huid alvast voor te bereiden op de lente.

Zo weet je zeker dat je huid de lente goed doorstaat!

Waar je huid in de koude wintermaanden vooral héél veel hydratatie kan gebruiken, is dat in de lente weer een ander verhaal. In de winter kun je het beste voor lekkere vettige crèmes gaan die de natuurlijke olieproductie van je huid stimuleren, maar in de lente kun je het beste voor een wat lichtere dagcrème gaan die je huid laat ademen maar het tegelijkertijd ook nog een beetje hydrateert.

Dit is natuurlijk eigenlijk iets wat je het hele jaar zou moeten doen, dus ook in de winter, maar niet iedereen houdt zich hier aan. Zorg er in ieder geval dat je nu alvast bij de eerste zonnestralen begint met het smeren zonnebrandcrème. Doe dit echt élke dag, ook als je maar eventjes naar buiten gaat. Ben jij iemand die zonnebrandcrème nog weleens wil vergeten? Koop dan een dagcrème die alvast spf bevat, zo is je huid altijd voorzien is van bescherming.

Check de houdbaarheidsdatum van je huidverzorgingsproducten

Als je je zonnebrandcrème van vorig jaar erbij pakt, kan het geen kwaad om even de houdbaarheidsdatum te checken. Het zou namelijk best kunnen dat de datum is verstreken en je zonnebrandcrème dus ook niet meer goed z’n werk doet. De houdbaarheidsdatum wordt altijd op het product vermeld door middel van een potje met een open deksel, waarop staat hoe lang het nog houdbaar is. Vaak staat er 12M (12 maanden) of 6M (6 maanden) op producten. En nu je toch bezig bent, check ook meteen even de rest van je huidverzorgingsproducten.

Berg je foundation op

Tuurlijk, als jij het fijn vind om een foundation met veel dekking te dragen, dan moet je dat gewoon doen. Maar voor je huid is het eigenlijk wel fijn om in de lente geen foundation te gebruiken, maar eerder een tinted moisturizer of een BB-crème. Zo kun je je huid lekker laten ademen met het warmere weer. Mocht je toch nog graag foundation dragen, kun je ook eens op zoek gaan naar een water-based foundation, deze is niet zo dik als een normale foundation en geeft je huid de ruimte om te ademen.

Drink lekker veel water

Het is natuurlijk belangrijk om het hele jaar door veel water te drinken, maar zodra de temperaturen beginnen te stijgen is dit helemaal belangrijk. Ook voor je huid. Je huid bestaat voor 80 procent uit water en het is dan ook belangrijk om je waterhuishouding op peil te houden door genoeg water te drinken. Zeker omdat je met warm weer ook eerder gaat zweten, verlies je wat meer vocht. Blijf dus lekker veel water drinken!

Ga voor een peeling

Om ervoor te zorgen dat je met een schone lei (en huid) aan de lente begint, kun je het beste je huid ook een peeling geven. De schrale winterwind en wisselende temperaturen hebben namelijk flink z’n tol geëist. Door te peelen verwijder je dode huidcellen en stimuleer je de bloedsomloop. Hierdoor ziet je huid er weer fris uit en kan je huid de werkzame stoffen uit producten ook veel beter opnemen.

