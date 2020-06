Ideaal voor in de lente: dít zijn de leukste spijkerjasjes

Nu de temperaturen langzaam omhoog gaan, kunnen we heerlijk buiten van het zonnetje genieten. Soms kan het toch wat fris zijn en dan is een spijkerjasje ideaal.

Het Nederlands weer is vaak wisselvallig. Natuurlijk zitten er regelmatig wat mooie dagen tussen, maar soms kan de wind wat fris zijn of er net een bui vallen.

Goed voorbereid

Om ervoor te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan, kan het handig zijn om voor de zekerheid een jasje mee te nemen en daar is het spijkerjasje perfect voor. Zo kun je bijvoorbeeld overdag volop van de zon genieten in je zomerjurk, maar ben je ’s avonds warm genoeg gekleed tegen de frisse wind.

Kleuren en printjes

Een spijkerjasje staat heel leuk over een jurkje of jumpsuit, maar hij is ook goed te combineren met een rokje of broek. En er is genoeg keuze: van klassieke blauwe spijkerjasjes tot verschillende kleuren en printjes. Om het je wat makkelijker te maken, hebben we de leukste exemplaren voor je op een rijtje gezet:

Nog een oud spijkerjasje liggen? Geef ‘m een opknapbeurt met veiligheidsspelden:



Beeld: iStock