Waarom je elke dag je bril zou moeten schoonmaken

Heb je weleens last van puistjes en heb je geen idee waar ze vandaan komen? Ga dan eens na wanneer je bril voor het laatst een grondige poetsbeurt heeft gehad.

Door je bril niet te poetsen, kun je last krijgen van puistjes op je neus en rondom je ogen. Eigenlijk overal waar je bril je gezicht raakt. De bacteriën die aan je handen zitten, komen via de bril op je gezicht terecht. Vervolgens trekken ze in je poriën, wat puistjes veroorzaakt. Door elke keer een vieze bril op je neus te zetten, genezen de puistjes nooit 100 procent en krijg je steeds nieuwe uitbraken.

Desinfecterende zeep

Wat kun je hiertegen doen? Meerdere keren per dag je bril schoonmaken met een brillendoekje. Neem niet alleen de glazen, de brug van je bril en de neuskussentjes mee, maar ook de pootjes die vettig kunnen worden door je haar. Daarnaast moet je alle delen van de bril 2 keer per dag schoonmaken met lauw water en desinfecterende zeep.

Je kunt ook een eigen brillenreiniger maken:

Bron: Wellandgood, beeld: iStock