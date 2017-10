Iedereen heeft het over déze betaalbare jurk van koningin Letizia

Dat royals niet altijd voor dure ontwerpers gaan, bewijst koningin Letizia van Spanje. Tijdens een officiële gelegenheid in het Zarzuelapaleis in Madrid droeg Letizia onlangs een prachtig bloemenjurkje. Leuk detail: het jurkje is voor slechts 59,90 bij de Zara te koop!

De creatie bleek bij aardig wat mensen in de smaak te vallen: in de webshop van de Spaanse modeketen was het jurkje namelijk binnen no-time uitverkocht. Voor iedereen die het jurkje toch nog graag wil aanschaffen is er goed nieuws: het jurkje wordt binnenkort weer aangevuld in de webshop én winkels. Even in de gaten houden dus!

Bron: Glamour.com. Beeld: Getty Images