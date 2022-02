Ilse (44): “Ik wil graag een makkelijke coupe, maar liever niet te kort”

Ilse Kuijpers • 44 jaar

• interieurarchitect

• 25 jaar samen met Hans

• twee zonen (12 en 11)

• lengte: 1.73 m.

• kledingmaat: 34-36

Ilse

“Ik besteed nooit veel tijd aan mijn haar, binnen een minuut zit het in een knot. Het liefst wil ik een niet al te korte, makkelijke coupe die zowel los als vast leuk zit. Ik draag veel minimalistische Scandinavische kleding in neutrale kleuren. Met mijn schoenen of een tas voeg ik een kleuraccent toe. Ik zou weleens wat anders willen en er voller en vrouwelijker uit willen zien.”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk : ‘INGEbrows’. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Ilse “Ilse heeft lang en dik haar, dus ik snap dat ze vaak voor een ­gemakkelijke knot kiest. Voor die vrouwelijke uitstraling knip ik een coupe in laagjes en kleur ik het haar in een warmblonde balayage, die diepte geeft en de natuurlijke haarkleur onderstreept. ­Omdat Ilse nooit make-up ­gebruikt, heb ik de ogen rustig ­gehouden. Die mooie volle mond vraagt om een kleurtje, ­zoals Knockout van Ilia. Kijk nou wat een prachtige vrouw!”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Ilse “Ilse wil zich uitgesprokener ­kleden, maar durft niet goed. Mijn advies: begin klein en bouw het langzaam uit. De denim jumpsuit heeft een vrouwelijke belijning met grove stiksels als stoere ­tegenhanger. Door er een ­geprinte strikbloes onder te ­dragen heb je nét een spannend accent, zonder te overschreeuwen. De kleuren van de top met kimonomouwen en broek in ­dezelfde print geven Ilse een zachte uitstraling.”

Jumpsuit € 239,95 (Kocca), satijnen bloes met print € 89,- (Mart Visser), pumps € 109,90 (Unisa) Top € 99,95 en broek met grafische print € 119,95 (Summum Woman), hoge laarzen € 89,95 (Zara) Jasje € 149,95 en broek € 129,95 (4 Funky Flavours), gestreepte top € 39,50 (C&S The Label), gympen € 89,95 (Tamaris), tas € 24,99 (vanHaren)

Een week later

“Wat een leuke kledingcombinaties heeft Liselotte gemaakt. Een grafisch bloesje onder een jumpsuit zou ik zelf niet hebben bedacht. Misschien moet ik ook maar snel een pak in een leuke kleur – met een trui eronder – aanschaffen. De balayage in mijn haar staat heel natuurlijk. En het model valt heerlijk luchtig en vrouwelijk!”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Marcia Rosario da Luz en visagie Caily Zevenbergen. | Met dank aan INGEbrows, Kérastase, Redken O.P.I en ILIA.