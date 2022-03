In deze bloemenprint wil je gezien worden dit voorjaar

We hebben het over de daisy-print.

Gezien op de catwalk

Madeliefjes zijn hip. We zagen deze bloemenprint al voorbijkomen op de catwalk van modehuizen als Dior, Stella McCartney en Miu Miu, maar ook betaalbare modemerken als Zara, H&M en Stieglitz hebben deze print in hun collectie hangen.

Combineren

Na hun winterslaap keren de witte bloemblaadjes met een geel hartje terug in ons modebeeld. Deze print combineren is simpel: doe gewaagd en hul je zelf van top tot teen in madeliefjes of draag het met een tijdloos kledingstuk. Een flared jeans met madeliefprint combineer je bijvoorbeeld met een wit, linnen overhemd en een gebloemde top met je favoriete spijkerbroek en chunky loafers. Met materialen als denim en linnen voorkom je dat een bloemenprint er te schattig uitziet.

Inspiratie

Inspiratie nodig? Deze modeliefhebbers gingen je voor.

Mart Visser: dit zijn de key-items voor in je kledingkast

