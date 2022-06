In deze materialen en kledingstukken zweet je het minst

Als je deze materialen, kleuren of kledingstukken draagt, kun je met gemak je hoofd koel houden!

Katoen en linnen

In natuurlijke, plantaardige materialen zweet je het minst. Ga daarom voor katoen of linnen. Deze materialen zijn lekker luchtig omdat ze ademen, hierdoor zweet je minder en is het dus een betere optie dan synthetische materialen. Ga voor een leuke linnen broek of een luchtig jurkje van dunne denimstof.

Viscose

Ook viscose is een goede optie: dit is een natuurlijk materiaal gemaakt van hout- en bamboepulp, waarbij in het verwerkingsproces kunststof is toegevoegd. Hierdoor draagt het bijna hetzelfde als katoen. Ook hennep is heel fijn: deze stof draagt lekker luchtig en neemt minder snel geurtjes op.

Synthetische materialen

Als je écht veel zweet, dan houden katoenvezels vocht veel langer vast dan synthetische stoffen als acryl, rayon, polyamide en polyester. Tijdens het sporten is daarom verstandig om technische kunststoffen zoals de speciale dri-fits en dry-techs te dragen, die vocht afvoeren. Zo koelen je spieren niet te veel af.

Dierlijke materialen

Je zou het misschien niet verwachten, maar bij warm weer zijn wol en zijde goede opties. Vooral merinowol is heel fijn in de zomer: omdat deze wol dunne vezels heeft voelt het luchtig aan. Daarnaast absorbeert merinowol zweet en is het vochtregulerend en vochtafvoerend omdat de merinoschapen leven in zowel warme als koude temperaturen.

Wit of zwart?

Er wordt altijd gedacht dat lichte kleuren beter zijn dan donkere. Dit klopt, maar wel tot op zekere hoogte. Wit en lichte kleuren zoals lichtblauw of roze weerkaatsen bijvoorbeeld zonlicht, maar houden ook lichaamswarmte vast. Donkere kleuren absorberen lichaamswarmte juist. Belangrijker dan de kleur zijn dus het materiaal en het model van je kleding.

Lang en wijd

Over het model van je kleding gesproken: less is zeker niet more in de zomer. Je kunt beter verhullende dan onthullende kleding dragen. Trek dus gerust een mooie kaftan aan op het strand.

Bedek je hoofd

Voor een beetje verkoeling kun je het beste je hoofd/haar met een sjaal, hoed, pet, turban óf tulband bedekken. Je zult merken dat je minder snel last hebt van de warmte en je ziet er ook nog eens hip uit!

