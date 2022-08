Ingegroeide haar? Dankzij déze tips heb je daar nooit meer last van

Gisteren was alles nog mooi glad, maar vandaag word je wakker met een pijnlijke ingegroeide haar. Vervelend! Of je nu scheert, waxt of epileert, ingegroeide haartjes blijven een terugkerend probleem. Vrouwen hebben er vooral langs de bikinilijn last van. Alvast één tip: blijf er vanaf, want anders wordt het alleen maar erger.

Alles wat je wilt weten over een ingegroeide haar

Hoe ontstaat een ingegroeide haar?

Een ingegroeide haar ontstaat doordat een haar een soort ‘opgesloten’ raakt na het scheren, waxen of epileren. Bij het verwijderen van een haar, staat je huid onder lichte spanning. Bij het scheren of epileren worden haren iets van elkaar getrokken en ontstaat er een scherp puntje aan het einde van de haar. Dit puntje kan in de wand van het haarzakje prikken, waardoor het de uitgang van het haarzakje blokkeert. Hierdoor groeit de haar niet goed naar buiten, waardoor deze onder het huidoppervlak zit en een weg zoekt om toch te groeien.

Vaak komen ingegroeide haartjes voor op plekken waar je haar wat steviger is, zoals bij je schaamstreek, oksels of op je benen.

Ontsteking van het haarzakje

Een ingegroeide haar kan snel leiden tot een ontsteking van het haarzakje. Doordat de haar onderhuids groeit, kan de talgproductie in de talgklier blokkeren. Het haarzakje komt onder druk te staan, waardoor een ontsteking ontstaat. Vaak ziet het haarzakje er rood en opgezwollen uit. Ook kan de ingegroeide haar pijn doen.

Oorzaken van een ingegroeide haar

Je hebt last van een ingegroeide haar, doordat:

Je je huid niet vaak genoeg scrubt

Als je je huid te weinig scrubt, is de kans op dode huidcellen groter. En juist die dode huidcellen zorgen ervoor dat de porie-opening waar de haartjes naar buiten gaan, afgesloten raken.

Je gebruikt een bot scheermesje

Scheermesjes zijn vaker Scheermesjes zijn vaker aan vervanging toe dan jij waarschijnlijk denkt. Is-ie niet scherp meer, gooi ‘m en vervang ‘m met een nieuwe. Een bot scheermesje trekt als het ware de haartjes uit je huid, waardoor ze afbreken. De kans dat nieuwe hartjes niet goed naar buiten groeien, is hierdoor een stuk groter.

Je scheert tegen de haargroei in

Tegen de haargroei in scheren zorgt voor een gladder eindresultaat, maar de kans op infecties en ontstekingen is hierdoor wel groter. De haartjes worden zo te kort afgesneden, waardoor ze opgesloten raken. Scheren kun je leren, Tegen de haargroei in scheren zorgt voor een gladder eindresultaat, maar de kans op infecties en ontstekingen is hierdoor wel groter. De haartjes worden zo te kort afgesneden, waardoor ze opgesloten raken. Scheren kun je leren, hoe je wel moet scheren, lees je hier.

Zo kom je er vanaf: tips om een ingegroeide haar te verwijderen

Niet uitknijpen

Een ingegroeide haar verwijderen is niet zo simpel. Hoewel de verleiding groot is om kracht te zetten om de haar zo uit het bultje te knijpen, is dat op z’n zachts gezegd een slecht idee. Hierdoor kun je je huid beschadigen, waardoor littekens kunnen ontstaan.

Je kunt hiervoor beter naar de huisarts of schoonheidsspecialist gaan. Zij weten precies wat ze moeten en knijpen het bultje uit met een speciaal naaldje.

Laserbehandeling

Wil je voorgoed af van die ingegroeide haren? Dan kan laserontharing een oplossing zijn. De haarzakjes worden dan met lasers kapotgemaakt, waardoor er geen nieuwe haren meer kunnen groeien. Hier heb je meerdere laserbehandelingen voor nodig. In eerste instantie groeien haren nog wel terug, maar zijn ze een stuk lichter en dunner dan voorheen.

Zo voorkom je het: dít zijn de beste tips tegen ingegroeide haartjes

Voorkomen is beter dan genezen, vandaar een heleboel tips om ingegroeide haartjes te voorkomen:

Waxen versus scheren



Nee, het een is niet beter dan het andere, maar als je veel last hebt van ingegroeide haartjes is het wel slim om af en toe eens van ontharingsmethode te wisselen en te kijken hoe dat gaat. Een extra tip: zorg dat je je tussen de waxbeurten niet scheert. Dit geeft het beste resultaat.

Nat en glad



Scheer je huid alleen als je al een tijdje onder de douche staat. Je huid is dan namelijk lekker warm en zacht en dat scheert veel fijner. Gebruik een goede scheerolie of -schuim zodat je je huid niet beschadigd.

Vlijmscherp



Zorg dat het scheermesje dat je gebruikt vlijmscherp is. Hoe botter het mesje, hoe rafeliger je haartjes worden afgeschoren. Dit vergroot de kans op ingroeiende haren. Soms helpt het ook om in plaats van een scheermes met meerdere mesjes, een scheermesje met een enkel mesje te gebruiken. Hiermee voorkom je dat haartjes te kort of slordig worden afgeschoren.

Niet te strak



Trek vlak na het scheren of waxen geen al te strakke kleding aan. Wanneer dit langs je huid schuurt vergroot dit de kans op wondjes en ingegroeide haartjes. Draag het liefst ook katoenen ondergoed, zodat je huid kan ademen.

Scrubben tot je erbij neervalt



Eigenlijk is dit de belangrijkste tip. Ingegroeide haartjes ontstaan namelijk omdat de afgekapte of weggeharste haren hun weg naar buiten niet kunnen vinden. Hierdoor groeien ze onder de huid, en dat zorgt dus voor een nare ontsteking. Door minimaal één à twee keer per week te scrubben verwijder je de dode huidcellen, zijn je poriën open en krijgen je haartjes alle ruimte om naar buiten te groeien.

Smeren

Lukt het allemaal niet? Probeer dan eens een van de tientallen middeltjes tegen ingegroeide haartjes. Bij de meeste waxsalons verkopen ze speciale sprays tegen ingegroeide haren. Let wel op: pas na zóveel weken huidverzorgingsproducten smeren, zie je resultaat.

Bron: Healthline, Metro