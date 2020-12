Deze ingrediënten kun je beter niet gebruiken als je last hebt van een onrustige huid

Wie denkt dat je een onrustige huid ergens in de puberteit achterlaat, heeft het mis. Ook tijdens je volwassen jaren kun je last hebben van gevoeligheid, puistjes en onzuiverheden. Wat te doen? Libelle’s Renée praat je bij.

Mijn huidverzorgingsgoeroe is met stipt Paula’s Choice. De producten zijn ondersteunt door wetenschappelijk onderzoek, waardoor de makers veel verstand hebben van alle (bekende) ingrediënten. Het is mijn Wikipedia wat betreft huidverzorging, waardoor ik je nu kan uitleggen welke ingrediënten je beter kunt mijden als je een onrustige huid hebt.

Advertentie

Mijd deze ingrediënten bij een onrustige huid

De één gelooft in less is more, ik geloof vooral in ingrediënten uitzoeken die werken voor je huid. Dat kan even een zoektocht zijn, maar die wordt wel een stuk makkelijker als je weet dat je de volgende dingen wil vermijden.