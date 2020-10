Inspiratie: Máxima stráált in de regen met deze outfits

We hoeven je niet te vertellen dat de herfst is aangebroken en er alweer genoeg regenachtige dagen verwacht worden. Wat wel je wél willen vertellen, is wat je op zulke dagen aan kunt doen. En natuurlijk laten we ons dan wat graag inspireren door onze immer stijlvolle én stralende koningin Máxima.

Zo wordt die trip naar de supermarkt net wat vrolijker in een goede regenlook á la Máxima.

Ton sur ton

Zeg je ton sur ton, dan zeg je Máxima. Ook op een regenachtige dag in maart in 2017 koos ze voor outfit in dezelfde vrolijke kleur. Haar outfit ademt eenheid, oogt stijlvol en is afgemaakt met een opvallende gouden broche.

Geel en blauw

Onze koningin droeg naar de opening van het nieuwe kantoorgebouw van de Goede Doelen Loterijen in december 2018 op een regenachtige dag geen zwart of grijs, maar geel en blauw (we hebben het hier wel over kleurenkoningin Máxima natuurlijk…). Niet met een paraplu, maar met een bijpassende hoed tegen de regen.

Bruine tinten

In deze stoere en zakelijke bruine outfit, compleet met pantalon met wijde pijpen, trotseerde ze in maart 2018 de regen. De mouwloze ruiten top is een print die ook dit najaar weer helemaal hip is.

Geel pak

Een geel pak hebben we vaker voorbij zien komen bij de koningin. En ook op een stormachtige dag in juli 2020 tijdens een werkbezoek in Zeeland zag Máxima de perfecte gelegenheid om voor een chique pak te gaan. Warm gekleed, maar toch hartstikke vrolijk, niet waar?

Blauwe bootcut jeans

Op een regenachtige dag in de zomer van 2020 bracht Máxima een bezoekje aan een school in Hoeksche in een blauwe bootcut denim jeans en een witte asymmetrische blouse met een opvallende oversized strik op een schouder. Daarbij droeg ze een blauwe linnen sjaal, gouden sieraden, een paar marineblauwe naaldhakken en een transparante paraplu tegen de regen.

