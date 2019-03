Het internet gaat los om dit tasje van een bekende mode-ontwerper

Een grote tas is heerlijk om van alles in te gooien, maar daar was de bekende mode-ontwerper Jacquemus het duidelijk niet mee eens.

Hij ontwierp namelijk een mini-tasje, maar dan ook écht mini. Hij noemt hem zelf ‘Le Chiquito Bag’ en showde ‘m op de catwalk van de Parijs Fashion Week.

Zo ziet het tasje in kwestie eruit:

Reacties

Niets over de grootte gelogen dus. Het tasje is exact 5,2 centimeter lang, waardoor het volgens de ontwerper onzichtbaar in de handpalm kan worden gedragen. Het formaat zorgt voor veel verontwaardigde reacties op het internet: “Wie wil er nu zo’n klein tasje?” en grappen als: “Ik, onderweg naar m’n werk met m’n lunch in m’n tas.”

Serieus accessoire

Velen bestempelen de verschijning dan ook als een stunt, maar ontwerper Jacquemus meent dat het een serieus accessoire is. Wat je erin kwijt kunt volgens hem? Een ring.

Prijskaartje

Voor het tierlantijntje leg je maar liefst meer dan 500 euro neer. Misschien maar goed dat het tasje zo klein is, want dan kun je na de uitgave nog die éne euro erin kwijt die je nog overhebt.

Wil je zelf graag een nieuwe tas, die níet zo groot is dat-ie in je broekzak past? Wij zochten een paar hippe voor je op:

Bron: AD. Beeld: iStock