Invisibobble helemaal uitgerekt? Met dít trucje is-ie binnen 2 seconden weer als nieuw

Veel vrouwen hebben ‘m tegenwoordig in hun haar of om hun pols: het ‘onzichtbare’ elastiek. Heel onzichtbaar is-ie niet, maar het grote voordeel is wel dat het geen knik in je haar achterlaat. Is jouw elastiekje helemaal uitgerekt? Probeer dan eens dit trucje.

Voor je naar de winkel rent om een nieuwe voorraad van de Invisibobble’s in te slaan: er is een trucje waarmee het elastiek binnen een paar seconden weer als nieuw is. Hoe je dat doet? Door het elastiek in een kommetje met water dat net is gekookt te leggen. Je ziet het elastiek vervolgens binnen een paar seconden krimpen naar hoe het was toen je ‘m kocht.

Test

Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, dus we hebben het even getest. En inderdaad, dit trucje werkt echt. Kun je mooi wat langer genieten van de handige Invisibobble.

Beeld: iStock.